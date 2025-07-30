Главой Минстроя Марий Эл стал Александр Горбунов

Александр Горбунов назначен министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев.

В феврале указом господина Зайцева Александр Горбунов был назначен врио главы Минстроя Марий Эл.

Ранее пост министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики занимал Александр Криворотов. Он покинул пост в январе этого года по собственному желанию. Господин Криворотов был главой Минстроя Марий Эл с июня 2024 года.

Диана Соловьёва