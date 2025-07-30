В ПФО прогнозируют низкий уровень воды и возможные проблемы с судоходством

В Приволжском федеральном округе (ПФО) и Кировской области ожидаются низкие отметки на водных объектах. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Господин Вильфанд рассказал, что низкий уровень воды также ожидается в Коми на реках Вычегда и Печора, а также на отдельных участках в Уфе, а судоходство будет невозможным.

В пресс-службе Минэкологии Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что обращений о низком уровне воды в 2025 году не поступало. Судоходство ведется на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. Уровень первого водохранилища составляет около 52,7 м БС, а минимальный навигационный уровень — 49 м БС.

В 2023 году раис Татарстана Рустам Минниханов и главы еще четырех поволжских регионов обращались к президенту России Владимиру Путину по вопросу обмеления Волги.

В феврале 2025 года глава Минэкологии республики Александр Шадриков предложил создать единый центр управления водохранилищами Волжско-Камского каскада, чтобы координировать работу регионов над проблемами каскада. Господин Шадриков отметил, что в 2025 году есть риски по наполняемости Волги.

Диана Соловьёва