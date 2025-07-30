Терентьев может сохранить пост сенатора от Татарстана

Действующий сенатор РФ от Татарстана Александр Терентьев с большой долей вероятности будет повторно делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов раиса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Терентьев (справа) может сохранить пост сенатора РФ от Татарстана

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Терентьев (справа) может сохранить пост сенатора РФ от Татарстана

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татарстан входит в число как минимум 11 регионов, где главы субъектов в случае избрания в сентябре сохранят действующих представителей в верхней палате парламента. Александр Терентьев представляет исполнительную власть республики в Совете Федерации.

Еще в семи субъектах члены СФ от исполнительной власти сменятся, включая Иркутскую, Курскую и Брянскую области. Некоторые сенаторы будут делегированы от других регионов — например, представитель Еврейской автономной области включен в тройку кандидатов главы Коми.

Александр Терентьев занимает пост сенатора от Татарстана с 2022 года, ранее работал заместителем руководителя аппарата президента республики. Он являлся одним из двух участников предварительного голосования «Единой России» за кандидата партии на выборах раиса Татарстана 14 сентября и составлял конкуренцию Рустаму Минниханову.

Анар Зейналов