Терентьев может сохранить пост сенатора от Татарстана
Действующий сенатор РФ от Татарстана Александр Терентьев с большой долей вероятности будет повторно делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов раиса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Александр Терентьев (справа) может сохранить пост сенатора РФ от Татарстана
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Татарстан входит в число как минимум 11 регионов, где главы субъектов в случае избрания в сентябре сохранят действующих представителей в верхней палате парламента. Александр Терентьев представляет исполнительную власть республики в Совете Федерации.
Еще в семи субъектах члены СФ от исполнительной власти сменятся, включая Иркутскую, Курскую и Брянскую области. Некоторые сенаторы будут делегированы от других регионов — например, представитель Еврейской автономной области включен в тройку кандидатов главы Коми.
Александр Терентьев занимает пост сенатора от Татарстана с 2022 года, ранее работал заместителем руководителя аппарата президента республики. Он являлся одним из двух участников предварительного голосования «Единой России» за кандидата партии на выборах раиса Татарстана 14 сентября и составлял конкуренцию Рустаму Минниханову.