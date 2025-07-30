Средняя площадь квартир в новостройках Казани сократилась на 1,1 кв. м за год

Средняя площадь проданной квартиры в новостройках Казани снизилась на 1,1 кв. м год к году и составила 52 кв. м в июле 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Казань вошла в топ-5 городов с наибольшим сокращением площади квартир на первичном рынке жилья. Лидерами по снижению стали Омск (минус 3,3 кв. м), Волгоград (минус 2,9 кв. м) и Пермь (минус 1,7 кв. м). В среднем по России площадь проданной квартиры в новостройке составила 50,4 кв. м, что на 2% меньше показателя прошлого года.

Эксперты связывают тенденцию со снижением покупательной способности населения после повышения ключевой ставки ЦБ и завершения программы льготной ипотеки летом 2024 года. Граждане выбирают более компактные квартиры, чтобы снизить финансовую нагрузку от ежемесячных выплат по кредиту.

Обратная ситуация складывается в премиальном сегменте — средняя площадь элитного жилья выросла на 5% год к году до 80 кв. м. Это связано с активностью инвесторов и высоким спросом со стороны состоятельных покупателей.

Анар Зейналов