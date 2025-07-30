В 2025 году планируют вакцинировать 2,4 млн татарстанцев от гриппа

В этом году в Татарстане планируют вакцинировать от гриппа более 2,4 млн местных жителей, что составляет 60% от численности населения. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в ходе пресс-конференции.

По словам госпожи Авдониной, такое число вакцинированных позволяет сдерживать уровень заболеваемости гриппом. В группу риска заражения заболеванием входят школьники, студенты, медицинские сотрудники и работники образования, сотрудники птицеводства, свиноводства, зоопарков, а также работники, занимающиеся разведением птиц и животных.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов рассказал, что в медицинские учреждения региона поступило около 200 тыс. доз вакцин от гриппа. Начало вакцинации запланировано в сентябре.

Диана Соловьёва