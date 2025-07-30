Корпорация Haier планирует направить 13,3 млрд руб. на развитие второй очереди промышленного технопарка «Хайер Рус» в Набережных Челнах и привлечь 11 китайских компаний-резидентов. Об этом сообщает РБК-Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В промпарк «Хайер Рус» в Челнах планируют вложить 13,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минпромторга Республики Татарстан В промпарк «Хайер Рус» в Челнах планируют вложить 13,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минпромторга Республики Татарстан

Проект рассмотрели на Инвестиционном совете республики. Согласно бизнес-плану, 7,8 млрд руб. вложит сама корпорация Haier, остальные средства — потенциальные инвесторы. На территории планируют построить производственно-складские здания.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, корпорация планирует не только развивать собственное производство, но и привлекать поставщиков из Китая. У компании есть 11 фирм-поставщиков, готовых прийти в Россию, для которых необходимо создать инфраструктуру.

На территории промышленного технопарка уже построено семь объектов — заводы по производству холодильников, стиральных машин, телевизоров и другой техники, склад и общежитие для сотрудников. В феврале 2025 года Haier объявила о планах построить в Набережных Челнах транспортно-логистический центр и еще один завод в 2026–2027 годах.

Анар Зейналов