Прокуратура Чувашии выявила более 26 тыс. нарушений законодательства в первом полугодии 2025 года. По итогам проверок возбуждено 70 уголовных дел, а в пользу граждан и государства взыскано 78 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Чувашии выявила 26 тысяч нарушений за полгода

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики Прокуратура Чувашии выявила 26 тысяч нарушений за полгода

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов провел заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за полгода. По его данным, прокуроры подали в суд более тысячи исков, внесли свыше 6 тыс. представлений и добились привлечения к ответственности около 7 тыс. нарушителей. Также удалось добиться выплаты 23,5 млн руб. задержанной зарплаты работникам региона.

Глава прокуратуры отметил работу по защите прав участников СВО — помощь получили 146 обратившихся военнослужащих и членов их семей. Он также сообщил о проблемах в сфере ЖКХ, где выявлено 3,5 тыс. нарушений. В нескольких муниципалитетах власти медленно реагировали на аварии коммунальной инфраструктуры, что привело к массовым жалобам граждан.

По словам господина Гиматова, до сих пор не заключены договоры на капремонт 62 многоквартирных домов и техобслуживание газового оборудования в 219 домах. Есть риски неготовности к отопительному сезону в восьми муниципалитетах республики.

Прокурор также отметил проблемы с обеспечением льготными лекарствами. После вмешательства прокуроров необходимые препараты получили 256 жителей республики, однако жалобы на трудности с получением лекарств продолжают поступать. Глава ведомства поручил коллегам добиться создания постоянного запаса основных препаратов во всех аптеках и медучреждениях.

Анар Зейналов