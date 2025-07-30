РСТ: туристы не отменяют поездки на Камчатку после землетрясения

Отмен и возвратов туров на Камчатку после землетрясения пока не фиксируют, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов. По его словам, туристы, скорее всего, будут отказываться от поездок на Курилы, где также были подземные толчки.

«Что касается Курил, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отмены туров до момента восстановления инфраструктуры»,— уточнил ТАСС господин Мамонтов. По данным РСТ, на Камчатке могут находиться 7–8 тыс. путешественников.

Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивалась в 8,7. Была объявлена угроза цунами, волны достигали высоты 3–4 м. Официально известно об одном пострадавшем. У Курил произошло землетрясение магнитудой 7,9, были повреждены несколько зданий в Северо-Курильске. Там также затопило порт. Жители города уже вернулись в свои дома.