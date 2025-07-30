Цунами после землетрясения затопило порт в Северо-Курильске

На Камчатке волна цунами, вызванная землетрясением, местами затопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид», сообщили в региональном управлении МЧС. Прибрежная зона города ушла под воду. Проведена эвакуация населения.

«Внутренняя акватория морского терминала "Северо-Курильск" морского порта Невельск закрыта. Вход и выход морских судов запрещен»,— сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Северо-Курильск находится на острове Парамушир, Сахалинская область. Население — 2,5 тыс. человек. Эпицентр землетрясения находился примерно в 400 км от Северо-Курильска и почти в 270 км от Петропавловск-Камчатского. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8 — сильнейшее с 1952 года. За ним последовала серия афтершоков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, есть пострадавшие, но их число пока не называется. Обрушилась часть фасада детского сада в Петропавловске-Камчатском. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств.