Жители Северо-Курильска вернулись в свои дома после землетрясения и цунами

В Северо-Курильске возобновили подачу электричества после землетрясения и цунами. Система водоснабжения тоже работает, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, жители города вернулись в свои квартиры.

«Пока обратной связи нет по поводу разрушений... Электрическую систему включили, и, в основном, она работает,— рассказал господин Лимаренко в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»). — Возможно, локальные какие-то нюансы, но пока об этом информации нет».

Он добавил, что сейчас на Сахалине фиксируют «затухающие толчки», но динамика землетрясения идет на спад. Губернатор уточнил, что в прибрежной зоне Парамушира еще сохраняется угроза цунами.

Сегодня ночью на Камчатке произошло землетрясение, его магнитуда оценивалась в 8,5. Была зафиксирована волна цунами высотой 3–4 м. В Северо-Курильске землетрясением повреждены несколько зданий.