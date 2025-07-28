Главные новости за 28 июля. Сочи

В работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, из-за которого были отменены рейсы между Москвой и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) направила в арбитражный суд иск к сочинскому «Водоканалу» в связи с загрязнением реки Псахе. Ведомство требует возместить нанесенный экологии ущерб на сумму 593 млн руб., сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telagram-канале.

В Хостинском районе Сочи правоохранительные органы остановили работу нарколаборатории и изъяли 660 кг мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Производство запрещенного вещества организовал 42-летний приезжий из Ростовской области.

Жители Сочи и федеральной территории Сириус через приложение МЧС России получили оповещения об отмене ракетной опасности на территории Краснодарского края. Уведомления о возможности падения ракет были разосланы около 15:40 (мск).

После массовых задержек рейсов, связанных с вводимыми ограничениями на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи, авиакомпании полностью стабилизировали расписание. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме.

Сочи возглавил рейтинг популярных российских направлений для бронирования отелей в августе 2025 года. Из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 18%, сказано в исследовании сервиса Твил.ру.