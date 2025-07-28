Сочи стал самым популярным направлением для бронирования отелей в августе

Сочи возглавил рейтинг популярных российских направлений для бронирования отелей в августе 2025 года. Из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 18%, сказано в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В Сочи средняя продолжительность поездки в августе составляет семь ночей, средняя стоимость ночи в отеле — 4,6 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в августе заняла Анапа. Город собрал 10% бронирований. В Анапе путешественники бронируют отели в среднем на семь ночей. Средняя стоимость ночи — 4,5 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Геленджик. Город собрал 5% бронирований. В городе-курорте путешественники бронируют отели в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной из них — 5,2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для бронирования отелей в августе вошел еще один город Краснодарского края — Ейск. Он занял десятое место. Средняя продолжительность поездки — семь ночей, средняя стоимость ночи — 3,6 тыс. руб.

Дмитрий Холодный