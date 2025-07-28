В Сочи остановили работу нарколаборатории и изъяли 660 кг мефедрона

В Хостинском районе Сочи правоохранительные органы остановили работу нарколаборатории и изъяли 660 кг мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Производство запрещенного вещества организовал 42-летний приезжий из Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Запрещенные вещества сотрудники полиции обнаружили на съемной квартире подозреваемого. Правоохранители также зафиксировали наличие ста литров прекурсоров, колбы с кристаллообразным веществом и оборудования для производства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Дмитрий Холодный