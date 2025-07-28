Жителей Сочи и Сириуса оповестили о ракетной опасности в Краснодарском крае
Жители Сочи и федеральной территории Сириус получили оповещения о том, что на территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Уведомления были разосланы через официальное приложение МЧС России. Жителей предупредили о возможности падения ракет.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Находящимся в зданиях рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном помещении (подвале или защитном сооружении). Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в ближайшем защищенном помещении. «Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности»,— сказано в сообщении.