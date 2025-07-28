Росприроднадзор подал иск к «Водоканалу» Сочи о взыскании 593 млн рублей ущерба

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) направила в арбитражный суд иск к сочинскому «Водоканалу» в связи с загрязнением реки Псахе. Ведомство требует возместить нанесенный экологии ущерб на сумму 593 млн руб., сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telagram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты службы зафиксировали, что в период с 16 февраля по 5 апреля 2024 в реку Псахе осуществлялся сброс неочищенных сточных вод. При этом загрязнение происходило из систем водоотведения МУП Сочи «Водоканал». «По итогам проверки мы установили, что в водный объект попадали вредные вещества, наносящие серьезный экологический ущерб»,— сообщила Светлана Радионова. Она добавила, что требование о добровольной компенсации предприятие проигнорировало.

В феврале этого года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения Арбитражного суда Краснодарского края и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые отказали Росприроднадзору (РПН) во взыскании 84 млн руб. с мэрии Сочи за утечку канализационных вод в Черное море и реку Бзуга. Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Мои сети с краю».

Дмитрий Холодный