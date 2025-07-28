В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание рейсов

После массовых задержек рейсов, связанных с вводимыми ограничениями на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи, авиакомпании полностью стабилизировали расписание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ночь на 24 июля системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над Адлерским районом Сочи и федеральной территорией Сириус. На фоне атаки были введены ограничения в работе аэропорта Сочи. Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Курорт под обломками».

Дмитрий Холодный