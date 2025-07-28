Из-за сбоя информационных систем «Аэрофлота» отменены рейсы между Москвой и Сочи

В работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, из-за которого были отменены рейсы между Москвой и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В авиакомпании сообщили, что отменены три рейса из московского аэропорта Шереметьево в Сочи (11:15, 11:50, 13:05) и три рейса в обратном направлении (15:50, 16:15, 17:40).

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат денег или переоформить билет на рейсы в ближайшие 10 дней. Перевозчик уточнил, что сделать это в кассах московского аэропорта нельзя.

Во избежание образования скоплений «Аэрофлот» призвал пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево.

Хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».

Дмитрий Холодный