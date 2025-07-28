Ростовская область вошла в топ-5 регионов РФ по количеству проверок предприятий

Ростовская область и Краснодарский край заняли 4-5 места в рейтинге российских регионов по количеству проверок бизнеса в 2024 году. Южные территории показали одинаковые результаты — по 2,9 тыс. проверок, что составляет по 3% от общероссийского объема контрольных мероприятий. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития России об итогах государственного контроля за прошедший год.

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Согласно данным доклада, лидером по числу проверок предприятий стала Москва с 13,3 тыс. мероприятий. Второе место досталось Санкт-Петербургу (5,7 тыс.), третье — Свердловской области (3,8 тыс.). На долю пяти ведущих регионов пришлось около 30% всех проверок в стране.

Наиболее контролируемой сферой деятельности остается розничная торговля. Самыми активными надзорными ведомствами выступили МЧС России, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Кроме плановых и внеплановых проверок в южных субъектах выросло количество профилактических визитов. За минувший год такая форма контроля коснулась 50,1 тыс. кубанских и 39 тыс. донских организаций. По данному показателю регионы заняли 3-е и 4-е места в России соответственно.

Число визитов в Краснодарском крае увеличилось на 11,4%, в Ростовской области — на 2,8%. Чаще всего профилактические мероприятия затрагивали образовательные учреждения, управляющие компании и торговые предприятия.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что налоговые службы доначислили компаниям Южного федерального округа недоимок и штрафов по результатам проверок 2024 года на сумму свыше 16,8 млрд руб. Наибольшие доначисления получили предприятия Краснодарского края — 6,58 млрд руб., предпринимателям Ростовской области назначили 5,1 млрд руб.

Валентина Любашенко