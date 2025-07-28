«ЛИТ» построит завод домокомплектов в Переславле

В Ярославской области началось строительство нового производственного комплекса по адресу: Переславль-Залесский, ул. Железнодорожная, д. 13. Объект будет специализироваться на выпуске строительных материалов и конструкций. Об этом сообщили в государственной инспекции строительного надзора Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз нового производственного здания (фрагмент)

Фото: Инспекция строительного надзора Ярославской области Эскиз нового производственного здания (фрагмент)

Фото: Инспекция строительного надзора Ярославской области

На первом этапе планируется изготовление каркасов домокомплектов из легких стальных тонкостенных конструкций. На втором этапе будут собирать панели для конструкций домокомплектов.

По данным сайта Росприроднадзора, в 2023-2024 годах проходили общественные обсуждения по проекту, заказчиком которого выступало акционерное общество «Завод ЛИТ». Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов. Как указано на сайте компании, «Завод ЛИТ» активно внедряет в сферу жилищного малоэтажного строительства собственную технологию производства домокомплектов с полимерным отражательным тепловым контуром.

В новых корпусах разместят производственные помещения, кабинеты, вспомогательные и административно-бытовые помещения. Численность сотрудников составит 24 человека.

Антон Голицын