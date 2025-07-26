Сочи возглавил топ популярных городов для авиапутешествий в августе и сентябре

Сочи стал самым популярным направлением для путешествий по России в августе и сентябре, на курорт пришлось 17% всех бронирований, по данным сервиса «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На втором и третьем местах — Москва и Санкт-Петербург с 14% и 10% соответственно. Калининград и Махачкала также вошли в топ-5, набрав 7% и 4%.

В Сочи 18% бронирований приходится на поездки с детьми. Туристы планируют провести на курорте в среднем 10 дней. Стоимость отдыха в сентябре снизилась: средний чек составил 12 316 руб., что на 14% меньше, чем в августе.

Геленджик занимает 0,5% всех внутренних направлений. Туристы проводят здесь в среднем 11 дней, а 17% бронирований также связаны с поездками с детьми. В сентябре средний чек на одного пассажира снизился на 20% по сравнению с августом: с 18 989 до 15 112 руб., сообщает ТАСС.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», черноморский курорт Сочи посетили с начала этого года порядка 4,5 млн туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток увеличился на 2%.

Андрей Пугачев