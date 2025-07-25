С начала года Сочи принял порядка 4,5 млн гостей

Черноморский курорт Сочи посетили примерно 4,5 млн туристов с начала 2025 года. Эту информацию озвучили на заседании летнего оперативного штаба под руководством заместителя главы города Сергея Сомко, пишет пресс-служба администрация курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток увеличился на 2%. Сейчас на территории курорта единовременно находится около 185 тыс. человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 88%, в горном кластере — 75%.

Середина летнего сезона традиционно характеризуется увеличением числа отдыхающих. По данным Сергея Сомко, количество туристов, одновременно находящихся в Сочи, возросло на 7 тыс. человек по сравнению с показателями двухнедельной давности. Это указывает на динамичный рост потока отдыхающих.

В Сочи активно функционируют мониторинговые группы, осуществляющие контроль за деятельностью субъектов хозяйствования. В ходе проверок было обследовано более 1,5 тыс. объектов потребительской сферы, что привело к составлению около 1,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Также был проведен мониторинг 117 объектов гостиничного комплекса и пляжных зон на соответствие требованиям антитеррористического законодательства.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной, уровень заболеваемости не превышает среднегодовые показатели. Ежедневно осуществляется дезинфекция пляжного инвентаря, а также объектов торговли и общественного питания.

Контроль транспортной системы также находится в центре внимания. С начала летнего сезона к административной ответственности были привлечены 49 водителей такси за навязчивое предложение услуг. Кроме того, проведено более 20 рейдов по проверке автомобилей повышенной проходимости, в ходе которых осмотрено свыше 210 транспортных средств и к ответственности привлечены 161 водитель.

Заседания летнего оперативного штаба в Сочи проводятся каждые две недели для обсуждения произошедших ситуаций и принятия необходимых мер.

Мария Удовик