Главные новости к утру 25 июля

Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с военными столкновениями между Камбоджей и Таиландом, сообщает AFP. Оно будет созвано по просьбе премьер-министра Камбоджи Хуна Манет. Заседание должно начаться в 22:00 мск.

Израиль осудил Францию за решение признать Палестину. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Эмманюэль Макрон «вознаграждает террор», и эти намерения представляют собой угрозу существованию страны. Министр обороны Исраэль Кац пообещал, что Израиль «не допустит создания палестинского образования, которое нанесет ущерб безопасности» Израиля.

В работе спутниковой интернет-системы Starlink произошел глобальный сбой, который длился больше 2,5 часов. Связи лишились как обычные пользователи, так и военнослужащие армии Украины, которые находятся в зоне военных действий. Сбой был вызван отказом ключевых внутренних программных сервисов, рассказали в компании.

Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Paramount Global и Skydance Media. Стоимость сделки составляет $8 млрд. Skydance получит контроль над телесетью CBS, киностудией Paramount Pictures, а также над популярным подростковым телеканалом Nickelodeon. Демократы раскритиковали сделку. Они увидели в ней угрозу независимости американских СМИ.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку о продаже Украине военной техники, включая средства противовоздушной обороны, на сумму $330 млн, сообщили в Пентагоне. Соглашение призвано «поддержать внешнеполитические и национальные интересы США», сообщили в ведомстве.