Главные новости за 24 июля. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг распространяемую в мессенджерах информацию о планах сократить социальные выплаты и пенсии в регионе. Глава региона в своем Telegram-канале показал поддельный документ, который распространяют в мессенджерах.

В Кабардино-Балкарии газ провели к 3,9 тысячам земельных участков за четыре года. При проведении газа льготные категории граждан могут получить социальную выплату в размере 100 тыс. руб., отметил глава Казбек Коков, добавив, что заявлять о льготном статусе нужно сразу при формировании заявки.

Прокуратура Ставропольского края контролирует исполнение законодательства о водоснабжении после поступления жалоб граждан на перебои с подачей воды в Минераловодском округе. Заместитель прокурора края Артем Щелканов и работники аппарата региональной прокуратуры встретились с жителями пос. Бородыновка. По жалобам жителей поселка организованы проверки.

Аграрии Ставропольского края собрали около 7,7 тыс. т чечевицы с площади 3,5 тыс. га при средней урожайности 22,1 ц/га. В 2025 году в Ставропольском крае под чечевицу отведено 5 тыс. га, что в три раза больше, чем годом ранее. Больше всего сельхозкультуры засеяно в Буденновском, Советском и Красногвардейском округах.

Агропромышленная выставка «МинводыАГРО-2025» состоится 14-16 августа в МВЦ МинводыЭКСПО в Ставропольском крае. Мероприятие объединит сотни брендов сельхозтехники, запчастей, агрохимической продукции, семян и материалов для тепличных хозяйств от российских и зарубежных производителей.

Министерство промышленности Ставропольского края объяснило перебои в работе сотовой связи и снижение скорости мобильного интернета мерами защиты населения от использования дронов в опасных целях.