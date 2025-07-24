В Ставропольском крае аграрии собрали 7,7 тысяч тонн чечевицы

Аграрии Ставропольского края собрали около 7,7 тыс. т чечевицы с площади 3,5 тыс. га при средней урожайности 22,1 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края

В 2025 году в Ставропольском крае под чечевицу отведено 5 тыс. га, что в три раза больше, чем годом ранее. Больше всего сельхозкультуры засеяно в Буденновском, Советском и Красногвардейском округах.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что аграрии Ставропольского края собрали свыше 8,5 млн тонн зерна. Урожай приблизился к среднемноголетним показателям края.

Наталья Белоштейн