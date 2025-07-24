Прокуратура контролирует проблемы с водоснабжением в Минераловодском округе

Прокуратура Ставропольского края контролирует исполнение законодательства о водоснабжении после поступления жалоб граждан на перебои с подачей воды в Минераловодском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Заместитель прокурора края Артем Щелканов и работники аппарата региональной прокуратуры встретились с жителями поселка Бородыновка Минераловодского округа.

«В связи с поступлением обращений о перебоях поставки воды работники прокуратуры на постоянной основе осуществляют выезды на места с целью оценки ситуации и общения с населением»,— говорится в сообщении.

По жалобам жителей поселка организованы проверки. Их результаты взял на контроль заместитель прокурора края.

Тат Гаспарян