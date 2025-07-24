В выставке «МинводыАГРО» примут участие 80 компаний из России и Белоруссии
Агропромышленная выставка «МинводыАГРО-2025» состоится 14-16 августа в МВЦ МинводыЭКСПО в Ставропольском крае. Мероприятие объединит сотни брендов сельхозтехники, запчастей, агрохимической продукции, семян и материалов для тепличных хозяйств от российских и зарубежных производителей. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали организаторы мероприятия.
Фото: МинводыАГРО
В экспозиции примут участие 80 производителей и поставщиков из России и Белоруссии. Компании представят продукцию для всех этапов сельскохозяйственного производства, включая новинки и проверенные решения.
Деловая программа включает пленарную сессию «Как реализовать агропромышленный потенциал Северного Кавказа: задачи на бумаге и реалии на земле», круглые столы по развитию агробизнеса и открытый лекторий. Мероприятия позволят специалистам обменяться опытом, получить консультации экспертов отрасли и представителей власти.
Выставка проводится при поддержке правительства и министерства сельского хозяйства Ставропольского края.