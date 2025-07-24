На Ставрополье временно отключают мобильную связь для защиты от дронов
Министерство промышленности Ставропольского края объяснило перебои в работе сотовой связи и снижение скорости мобильного интернета мерами защиты населения от использования дронов в опасных целях. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В отдельных районах региона жители сталкиваются со сбоями в работе сотовой связи, замедлением мобильного интернета и ухудшением качества цифрового телерадиовещания. Ведомство подчеркнуло, что эти ограничения носят временный характер.
«Данные неудобства носят временный характер и связаны с обеспечением защиты населения. Это необходимо, чтобы не допустить использования дронов в целях, угрожающих безопасности»,— сообщили в министерстве.
При этом телефонная связь, проводной интернет и Wi-Fi продолжают функционировать в штатном режиме.
Власти края призвали жителей с пониманием отнестись к введённым мерам.
«Уважаемые ставропольцы, просим с пониманием относиться к ограничениям. Ваша безопасность — самое главное»,— отметили в министерстве промышленности.