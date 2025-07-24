В КБР газ провели к 3,9 тысячам земельных участков за четыре года
В КБР газ провели к 3,9 тысячам земельных участков за четыре года
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С 2021 по 2024 годы в КБР по программе догазификации газопровод подведен к границам земельных 3,9 тыс. заявителей, 2,8 тыс. абонентов уже пользуются газом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков.
При проведении газа льготные категории граждан могут получить социальную выплату в размере 100 тыс. руб., отметил глава региона, добавив, что заявлять о льготном статусе нужно сразу при формировании заявки.
Казбек Коков подчеркнул, что программа по догазификации позволяет жителям газифицированных населенных пунктов либо дачных товариществ бесплатно подвести газ до границ своих земельных участков.