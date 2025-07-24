В КБР газ провели к 3,9 тысячам земельных участков за четыре года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 2021 по 2024 годы в КБР по программе догазификации газопровод подведен к границам земельных 3,9 тыс. заявителей, 2,8 тыс. абонентов уже пользуются газом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков.

При проведении газа льготные категории граждан могут получить социальную выплату в размере 100 тыс. руб., отметил глава региона, добавив, что заявлять о льготном статусе нужно сразу при формировании заявки.

Казбек Коков подчеркнул, что программа по догазификации позволяет жителям газифицированных населенных пунктов либо дачных товариществ бесплатно подвести газ до границ своих земельных участков.

Наталья Белоштейн