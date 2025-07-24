В Тырныаузе произошла еще одна авария на газопроводе из-за схода селя

Из-за очередной аварии на газопроводе в городе Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарии около 700 абонентов остались без газа. Ранее здесь сошел селевой поток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Кабардино-Балкарии Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

«Авария произошла на газопроводе, ведущем к микрорайону Герхожан. Причиной стал небольшой обвал грунта после сильных дождей»,— отметили в ведомстве.

Аварийные бригады начали работы по восстановлению газоснабжения на территории.

Днем ранее в муниципалитете сообщили о восстановлении газо- и электроснабжения. По данным на утро 24 июля в Тырныаузе было частично возобновлено движение по мосту федеральной трассы после повреждения селем.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» сель на Тырныауз сошел в ночь на 22 июля с гор. Поток воды, обломков горных пород и земляной массы устремился по ущелью реки Герхожан-Су. Селевая масса перекрыла федеральную трассу, ведущую к Эльбрусу и одноименному курорту. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.