Движение по мосту в Тырныаузе частично восстановили после селя в КБР

В Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарии частично возобновили движение по мосту федеральной трассы после повреждения селем. Об этом сообщила администрация Эльбрусского района КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Казбек Коков / t.me Фото: Казбек Коков / t.me

Переправа открыта только для пешеходов и специального транспорта. Проезд запрещен легковым автомобилям, микроавтобусам и крупным туристическим автобусам.

Ограничения сохранятся до проведения экспертизы и восстановления конструкции моста. Сошедший в городе сель повредил опору автомобильного моста на федеральной дороге.

В ночь на 22 июля на Тырныауз с гор сошел сель. Поток воды, обломков горных пород и земляной массы устремился по ущелью реки Герхожан-Су. Селевая масса перекрыла федеральную трассу, ведущую к Эльбрусу и одноименному курорту. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тат Гаспарян