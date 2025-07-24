Руководство Северной Осетии предупредило о замедлении интернета из-за атаки БПЛА

В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА. Из-за этого может быть нарушена работа мобильного интернета, заявил глава республики Сергей Меняйло.

«Возможно замедление работы мобильного интернета... Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации»,— написал господин Меняйло в своем Telegram-канале.

До этого опасность атаки беспилотниками объявили на территории Кабардино-Балкарии, в Анапе, Новороссийске, а также в Ставропольском крае. Кроме того, ночью под удар попал город Геническ в Херсонской области. Из-за упавших обломков БПЛА там начался степной пожар.

Замедление мобильного интернета во время атак БПЛА происходит во многих регионах РФ: в Ростовской области, Ярославской, Северной Осетии, Удмуртии и в других.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Россияне потеряли связь».