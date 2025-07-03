Власти объяснили перебои с мобильным интернетом в Рыбинске

В Рыбинске, как и по всей территории Ярославской области, снижение скорости мобильного интернета происходит в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местный житель обратился к губернатору Михаилу Евраеву в соцсетях с вопросом о причинах перебоев в работе мобильного интернета в Рыбинске на протяжении трех месяцев. По его словам, это создает трудности: нет возможности оплатить коммунальные услуги, прерывается онлайн-обучение. В министерстве объяснили, что решение о снижении скорости интернета принимают не региональные власти.

«Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что об ограничении работы мобильного интернета в Ярославской области впервые официально объявили 6 мая, после чего сбои неоднократно повторялись. Вводят подобные ограничения и в других регионах, например, Воронежской и Саратовской областях.

Алла Чижова