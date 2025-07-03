В Ростовской области будут ограничивать мобильный интернет из-за ударов БПЛА

Работу мобильного интернета будут временно ограничивать в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение связано с частыми ударами дронов ВСУ.

«Мы привыкли жить в эпоху интернета, на него многое завязано. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой - вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным»,— пояснил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В пресс-службе пояснили, что украинские БПЛА используют сигналы базовых станций сотовой связи для наведения на цели. Чтобы снизить эффективность ударов, следует замедлить мобильный интернет. При этом голосовая связь и СМС продолжат работать штатно.

Глава региона поручил внедрить технологию WiMAX, которая позволит пользоваться мобильными модемами. Также, по словам господина Слюсаря, необходимо перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь. Не менее важно контролировать тарифы на проводной интернет, чтобы не росла стоимость услуг.

С июня в Ростовской области регулярно наблюдаются перебои со связью и мобильным интернетом. По данным правительства региона, это необходимо для обеспечения мер безопасности.