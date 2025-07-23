Путин похвалил Госдуму за высокий темп работы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал депутатам слова благодарности от Владимира Путина. Президент поблагодарил их за работу в весеннюю сессию. Сегодня прошло ее заключительное заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я разговаривал перед началом заседания (с президентом. — «Ъ»), и он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот темп набранный не теряла»,— сказал Вячеслав Володин в ходе своего выступления на пленарном заседании парламента. Он привел конкретные результаты: 354 принятых законов. «Из них 71% — это законы прямого действия»,— подчеркнул спикер, отметив, что это самый высокий показатель «за все предыдущее время».

Спикер Госдумы также отметил, что основой для достижения целей СВО является консолидация политических сил с обществом. Следующая, осенняя, сессия Госдумы начнется 2 сентября.

По итогам минувшей сессии Госдума утвердила штрафы за поиск в интернете экстремистского контента. В области образования были приняты законы о госраспределении платных мест в вузах и о введении специального тестирования для детей мигрантов для приема в школы. Также приняты законы о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде и о продлении срока действия решения военкомата о призыве новобранцев в армию. Законопроект о круглогодичном призыве только внесен в нижнюю палату, депутатам предстоит его рассматривать после каникул.

Какие еще законы Госдума приняла в весеннюю сессию — в материале «Ъ» «Под знаком безопасности»