В Тырныаузе в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток

Из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. Об этом сообщает глава региона Казбек Коков в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По оперативной информации, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. На месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По словам главы региона, возможность неблагоприятных погодных явлений сохранится в течение ближайших дней: ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей.

«Все возможные меры по противодействию паводковым ситуациям в республике принимаются, региональные и муниципальные экстренные службы готовы к работе», — отмечает господин Коков.

Константин Соловьев