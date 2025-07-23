Мост через Баксан разрушен после схода селя в КБР
Мост через реку Баксан около города Тырныауза в Кабардино-Балкарии обрушился из-за сильного течения. Переправа на объездной дороге рухнула ночью, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Эльбрусского района.
Фото: Администрация Эльбрусского района
«Опоры моста смыло сильным течением»,— пояснили в муниципалитете.
Транспортное сообщение теперь осуществляется по единственной дороге через территорию гипсового завода. Проезд организован по реверсивной схеме.
В ночь на 22 июля на Тырныауз с гор сошел сель. Поток воды, обломков горных пород и земляной массы устремился по ущелью реки Герхожан-Су. В результате часть населенного пункта осталась без воды, газа и электричества. Селевая масса перекрыла федеральную трассу, ведущую к Эльбрусу и одноименному курорту. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Селевой поток спровоцировали сильные ливни вечером 21 июля. Жителям начали раздавать продукты питания и воду. Аварийные службы продолжают устранять последствия стихии.