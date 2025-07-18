Более 300 граждан проверили во время миграционного рейда в центре Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга проверила свыше 300 граждан в рамках рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства. В отдел доставили 26 иностранцев, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители работали у станции метро «Технологический институт» и у дома 140 по набережной Обводного канала. Документы изучили у 54 мигрантов. У 26 человек нашли нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Помимо этого, несколько человек уведомили о сокращении срока пребывания на территории России.

Контрольные мероприятия реализовали и сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские проверили 217 транспортных средств, зафиксировав порядка 20 нарушений ПДД. Был также остановлен автомобиль с признаками изменения идентификационного номера (VIN), его поместят на специализированную стоянку и направят на техническую экспертизу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 200 иностранцев проверили во время рейда на территории «Красного треугольника».

Татьяна Титаева