Главные новости к утру 23 июля

С подконтрольной армии Украины территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская помощь. После они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения. Военнослужащих передали по договоренностям о бессрочных санитарных обменах. О таких обменах делегации России и Украины договорились 2 июня на переговорах в Стамбуле.

50 дней, которые президент Дональд Трамп отвел России на завершение конфликта на Украине, — это не строго фиксированный срок, заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. Вопрос отведенного срока будет оцениваться по мере развития переговоров, пояснила она.

По итогам первого полугодия объем дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций вырос в шесть раз, до 19,3 млрд руб. Однако большая часть случаев пришлась на одного эмитента. Часть эмитентов с опозданием, но исполнила свои обязательства.

Министерство просвещения утвердило новые нормы учебной нагрузки для учеников начальных классов. С 1 сентября первоклассники будут учиться от 20 до 21 часа в неделю, а ученики 2-4 классов — от 23 до 26 часов в неделю. Эти параметры зависят от выбранных учебных планов. Общее количество учебных часов за четыре года начальной школы должно быть не менее 2966 и не более 3305 часов. Нагрузка будет распределяться по пятидневной или шестидневной учебной неделе.

В связи с неготовностью китайских потребителей покупать российский коксующийся уголь с премией за качество российские поставщики ищут новые рынки сбыта. Основные альтернативы Китаю — Индия, Турция, страны Ближнего Востока и Северной Африки за счет удобной логистики и временно сниженной конкуренции со стороны Австралии.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил своему окружению, что намерен объявить об отставке к концу августа. Если отставка состоится, новые выборы премьера пройдут на внеочередной сессии парламента. При этом правящая Либерально-демократическая партия находится в меньшинстве. Ее председатель — Сигэру Исиба — может проиграть выборы.

Индекс «Кинопоиска» впервые за три года показал снижение интереса зрителей к сериалам в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом. Последний раз такой результат отмечался во второй половине 2022 года. Топ-3 за период возглавили азиатские проекты, в топ-10 вошло только два новых отечественных сериала, остальные — либо продолжения известных франшиз, либо старые проекты.