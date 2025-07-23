ВДО столкнулись со ставкой

По итогам первого полугодия объем дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) вырос в шесть раз, до 19,3 млрд руб. Однако большая часть случаев пришлась на одного эмитента. Кроме того, часть эмитентов с опозданием, но исполнила свои обязательства. Вместе с тем начавшееся снижение ставок на долговом рынке пока не затронуло первичный рынок ВДО, которые размещаются с доходностью выше, чем годом ранее. Поэтому, если Банк России не будет активно снижать ключевую ставку, а премия за риски ВДО не уменьшится, число дефолтов в сегменте в ближайшее время может вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Длительный период высокой ключевой ставки Банка России привел к росту дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций. По оценке аналитиков ИК «Ренессанс Капитал», по итогам первого полугодия 12 эмитентов нарушили обязательства по 28 выпускам, в рамках которых долги не были вовремя погашены, в объеме 19,3 млрд руб. (в расчетах не учитывались выпуски с просроченными платежами купонов). За аналогичный период 2024 года дефолты произошли лишь по двум выпускам ВДО объемом 0,3 млрд руб., во втором полугодии 2024 года — по 15 случаям объемом 3 млрд руб.

19,3 миллиарда рублей составил объем неисполненных вовремя обязательств по ВДО в первом полугодии 2025 года.

На выпуски, по которым вовремя не прошли погашения, пришлось более 10% рынка ВДО, который, по оценке «Ренессанс Капитала», составляет 184 млрд руб. Однако большая часть проблемного долга (14,4 млрд руб.) пришлась на пять выпусков одного эмитента — ФПК «Гарант-Инвест». В настоящее время компания осуществляет реструктуризацию выпусков, которая подразумевает удлинение выпусков и выделение акций держателям облигаций.

Еще три эмитента, допустивших технические дефолты, смогли исполнить обязательства — это «Регионспецтранс» (237 млн руб.), «Нэппи Клаб» (150 млн руб.), «Мосрегионлифт» (70 млн руб.). Без учета данных случаев доля проблемных долгов составляет менее критичные 2,4% от объема рынка ВДО и не несет, по мнению аналитиков, рисков для рынка.

По российскому законодательству техническим дефолтом считается неисполнение обязательств (погашение выпуска или выплата купонов) по займу до десяти рабочих дней, по их прошествии он переходит в разряд фактического.

При реализации кредитного риска для инвестора может быть несколько вариантов развития событий: эмитент заплатит долг через какое-то время, проведет реструктуризацию или ничего не сделает. Как отмечает эксперт ассоциации инвесторов «Ассоциация владельцев облигаций» Михаил Локшин, последняя история — наиболее распространенная в количестве дефолтов, но не в сумме. «Это самый тяжелый случай, последствием которого становится утрата капитала инвестором. Даже после банкротства, через несколько лет после дефолта, возвратность средств, когда она случается, находится на уровне статистической погрешности»,— отмечает господин Локшин.

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Вместе с тем рост объемов дефолтов произошел на фоне снижения ставок при первичных размещениях. По оценке аналитика долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимира Василенко, за шесть месяцев средняя доходность первичных размещений ВДО с фиксированным купоном сократилась на 390 базисных пунктов (б. п.), до 31,3% годовых. Спреды к кривой бескупонной доходности ОФЗ сократились на 60 б. п., но пока находятся вблизи исторического максимума, составляя 11,9%. «Если в каких-то категориях доходности и снижаются, средние ставки купона по-прежнему растут, потому что старые займы с более низкими ставками замещаются займами, ставки по которым по-прежнему выше значений первой половины 2024 года»,— отмечает директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов.

Вместе с тем участившиеся случаи дефолтов не отпугнули частных инвесторов.

По оценке управляющего директора департамента рынков капитала Совкомбанка Дениса Козлова, в первом полугодии объем новых размещений вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «При этом отмечается растущий спрос со стороны инвесторов, особенно на облигации с фиксированным доходом»,— отмечает господин Козлов.

В то же время профучастники видят риски ухудшения ситуации во втором полугодии, когда вырастут число погашений и потребность в рефинансировании, которая в нынешних условиях доступна не всем эмитентам. По мнению Дениса Козлова, высокие кредитные ставки и снижение деловой активности создали сложную ситуацию для целого ряда отраслей — торговли ГСМ, автомобильных и железнодорожных перевозок, автодилеров. Владимир Василенко обращает внимание, что в период с сентября 2025 года по март 2026 года эмитентам предстоит погасить более 25% объема всех ВДО.

Начавшийся цикл снижения ключевой ставки способен снизить риски на рынке ВДО, но не минимизировать их.

Как отмечает Владимир Василенко даже в случае снижения ключевой ставки до 15% ставки рефинансирования текущих займов превысят 26–27% годовых. «Для заметного улучшения ситуации в сегменте ВДО требуется конечная ставка не выше 20% годовых, которой не будет без сокращения спреда как минимум наполовину от текущих уровней»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев