Минпросвещения определило нормы учебной нагрузки для младшеклассников

Министерство просвещения утвердило новые нормы учебной нагрузки для учеников начальных классов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ. С 1 сентября первоклассники будут учиться от 20 до 21 часа в неделю, а ученики 2-4 классов — от 23 до 26 часов в неделю. Эти параметры зависят от выбранных учебных планов.

Общее количество учебных часов за четыре года начальной школы должно быть не менее 2966 и не более 3305 часов. Нагрузка будет распределяться по пятидневной или шестидневной учебной неделе.

С 1 сентября введут новые нормы на выполнение контрольных и практических работ. Контрольные работы будут занимать не более одного или двух уроков по 45 минут. Практические работы будут длиться один урок, а их общий объем не должен превышать 10% от времени, выделенного на конкретный предмет.