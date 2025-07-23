Кокс ищет покупателя

В связи с неготовностью китайских потребителей покупать российский коксующийся уголь с премией за качество российские поставщики ищут новые рынки сбыта. Основные альтернативы Китаю — Индия, Турция, страны Ближнего Востока и Северной Африки за счет удобной логистики и временно сниженной конкуренции со стороны Австралии. Впрочем, глобальный тренд на рынке коксующегося угля как в России, так и в мире остается негативным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Российские экспортеры PCI (пылеугольное топливо) увеличивают поставки на альтернативные рынки в условиях неготовности китайских покупателей к сделкам по ценам $102–108 за тонну (CFR), следует из обзора NEFT Research. Как отмечают аналитики, встречные предложения редко превышали $104 за тонну. Хотя, отмечается в обзоре, поставляемый в Китай металлургический уголь дорожает благодаря улучшению рыночных настроений.

Один из крупнейших китайских коксохимических заводов инициировал первый раунд повышения внутренних цен на кокс, указывают в NEFT Research.

Как говорится в обзоре аналитиков Mysteel и Bigmint, импорт коксующегося угля в Китай в первой половине 2025 года снизился на 7,4% год к году, до 52,82 млн тонн, что отражает стратегию Пекина, направленную на снижение переизбытка предложения на внутреннем рынке. Поставки из Монголии снизились на 16%, до 24,75 млн тонн, из РФ — почти не изменились, оставшись на уровне 14,8 млн тонн, из Канады — выросли на 20,6%, до 5,37 млн тонн.

Премия на российский коксующийся уголь обусловлена его характеристиками: меньшим содержанием примесей, более высоким содержанием летучих веществ и более стабильной коксуемостью. Это создает для покупающих его предприятий широкий спектр преимуществ, начиная от снижения затрат на обогащение и добавки и заканчивая лучшей экологичностью, поясняет аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. И благодаря этому, в отличие от экспорта энергетического угля, экспорт коксующегося угля пока еще остается преимущественно рентабельным. Впрочем, и по данному направлению 20% производителей уже сталкиваются с убытками в связи с имеющейся ценовой конъюнктурой, добавляет эксперт.

Дмитрий Исламов, замглавы Минэнерго, июль 2025 года, в интервью ТАСС: Угольные кризисы были всегда, но в этот раз ситуация имеет свои особенности из-за низких мировых цен, санкций, а также укрепления рубля.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев включает в число перспективных направлений для наращивания экспорта коксующегося угля страны Ближнего Востока и Северной Африки, такие как Египет и ОАЭ, благодаря их географической близости и преимуществам в логистике. Кирилл Лысенко считает, что ситуация на индийском рынке выглядит для российских угольщиков более позитивной. Ключевой конкурент коксующегося угля из РФ на этом рынке — Австралия, у которой российский уголь выигрывает по цене при схожих качественных характеристиках, указывает он. Хотя в NEFT Research указывают, что на индийском рынке сохраняется жесткая конкуренция и металлургические заводы не торопятся с заключением сделок, предпочитая выжидать или настаивая на дальнейшем снижении цен. Турция, продолжает Кирилл Лысенко, нарастила закупки коксующегося угля из РФ в первые пять месяцев 2025 года на 49,6% при общем снижении импорта на 21,1%, но дальнейшая динамика поставок труднопредсказуема.

В целом в июле мировой рынок коксующихся углей показал позитивную динамику.

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин говорит, что к локальному росту цен в основном привели плохая погода и проблемы с логистикой. В угледобывающих регионах КНР, особенно во Внутренней Монголии, дожди вызвали затопление угольных разрезов, что потребовало временной остановки добычи для откачки воды. Австралия по итогам первого полугодия 2025 года экспортировала на 7% меньше угля всех типов из-за сильных циклонов весной, которые приводили к перебоям в отгрузках. Монголия сократила экспорт в июне на 32% к маю и на 25% год к году, перечисляет эксперт.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов прогнозирует, что глобально цены на премиальный твердый коксующийся уголь продолжают движение вниз, так как ситуация со спросом в секторе черной металлургии остается неблагоприятной. По его словам, китайский экспорт базового стального проката продолжает оказывать давление на котировки, а в Индии индекс India Steel composite, отражающий средние цены в стране, находится на минимуме за последние четыре с половиной года. Цены на коксующийся уголь на российском рынке в июле снижаются на 8–12% по сравнению с июньскими котировками, что коррелирует с негативной динамикой на внешнем рынке и отражает низкий экспортный паритет из-за крепкого рубля, отмечает господин Красноженов.

Полина Трифонова