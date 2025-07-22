Уникальное летнее продолжение

Индекс «Кинопоиска» впервые за три года показал снижение интереса зрителей к сериалам в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом. Последний раз такой результат отмечался во второй половине 2022 года. Топ-3 за период возглавили азиатские проекты, в топ-10 вошло только два новых отечественных сериала, остальные — либо продолжения известных франшиз, либо старые проекты. Участники рынка же ссылаются на собственную аналитику и настаивают на росте популярности оригинальных сериалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) по итогам первого полугодия. Из них следует, что сериалы за период набрали 292,4 тыс. баллов интереса. Это меньше показателей годом ранее на 4% и первое сокращение «Индекса» за три года. Последнее отмечалось во второй половине 2022 года и составило почти 24%, уточнил представитель платформы.

В топ-3 популярных картин не попало ни одного нового, ни также российского проекта. Лидером по итогам полугодия стало продолжение южнокорейской «Игры в кальмара» (10,7 тыс. баллов), вторую и третью строчку заняли японские аниме — «Поднятие уровня в одиночку» (6,6 тыс. баллов) и «Монолог фармацевта» (4,3 тыс. баллов) соответственно. Только на четвертое место выбился новый российский оригинальный сериал от онлайн-кинотеатра Wink — «Ландыши. Такая нежная любовь» (4 тыс. баллов). Замыкает топ-5 еще один отечественный проект — «Аутсорс» (2,7 тыс. баллов) от Okko.

Сокращение популярности российских проектов в «Индексе» называют главной причиной снижения интереса к сериалам в целом.

«С 2022 года совокупный интерес к российским проектам постоянно рос, они довольно быстро обогнали сериалы из США, и ко второму полугодию 2023 года их доля от общего интереса достигла рекордного значения в 45%»,— уточнил представитель платформы. В прошлом году уровень популярности отечественных проектов «был стабилен», однако в первом полугодии совокупная доля интереса к российским сериалам добралась только до 36% от общего интереса к сериалам. Это уровень того же 2022 года.

Еще одна причина снижения интереса к проектам — меньшая заметность премьер, считают в «Индексе». Так, среди 11 отечественных проектов, что попали в топ-20 самых популярных сериалов за первую половину 2025 года, только три новинки. Это «Тайга» от Premier помимо уже упомянутых «Аутсорса» и «Ландышей». Среди телевизионных проектов у массовой аудитории заметными смогли стать только продолжения известных франшиз — «Склифосовский», «Универ», а также уже закрытые релизы — «Интерны», «Сваты». «Именно телевизионные сериалы и прежде всего телевизионные новинки последние три года драйвили рост общего интереса к отечественным проектам и вслед за ним — к сериалам в целом»,— говорят в «Индексе».

В Kion отметили растущий интерес зрителей к азиатской культуре: «Тенденция сохраняется, что объясняет высокие позиции зарубежных франшиз, в том числе из Южной Кореи, в текущем рейтинге».

Однако там отрицают связь между сокращением «Индекса» с падением интереса к сериалам как к формату. «Спрос сохраняется на оригинальный контент, в топ-3 по просмотрам — "Жизнь по вызову", "Почка" и "Первый номер"»,— заверяет представитель онлайн-кинотеатра.

С этим согласны и другие участники рынка. В Wink ссылаются на свою статистику просмотров за период, которая не показывает снижения интереса к кино и сериалам. «В первой половине 2025 года общее количество премьер российских онлайн-кинотеатров несколько снизилось, это в целом ожидаемая ситуация,— считает гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин.— Но на осень запланирован выход целого ряда громких проектов, в том числе у нас».

Любая стриминговая платформа ведет собственную аналитику и обращает внимание на то, как аудитория воспринимает различные новинки, напоминает генпродюсер Premier и Rutube Давид Кочаров. Так, топ-менеджер выделяет проекты «Подслушано в Рыбинске», «Тайга» и «Таганрог», которые в разные периоды держались в топе рейтинга «Индекса». «Что касается топа за полугодие — первую строчку занимает свежая международная франшиза с гигантскими бюджетами на маркетинг и большой фан-базой по всему миру, так что это логичный результат»,— считает он. В «Иви» отказались от комментариев.

Юлия Юрасова