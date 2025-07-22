Главные новости за 22 июля. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел
Братья Вороновы построят на месте ДК 50-летия Октября в Воронеже ЖК за 4 млрд.
Белгородских полицейских подозревают в «сливе» информации Telegram-каналу.
Скончался депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко.
Департамент образования Липецка возглавит Евгений Таракановский.
В Орле опять ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,3 млрд рублей.
Скончался пострадавший при утренней атаке БПЛА в Белгородской области.
Три человека ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Белгородской области.