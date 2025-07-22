Главные новости за 22 июля. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

Братья Вороновы построят на месте ДК 50-летия Октября в Воронеже ЖК за 4 млрд.

Белгородских полицейских подозревают в «сливе» информации Telegram-каналу.

Скончался депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко.

Департамент образования Липецка возглавит Евгений Таракановский.

В Орле опять ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,3 млрд рублей.

Скончался пострадавший при утренней атаке БПЛА в Белгородской области.

Три человека ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Белгородской области.