В Орле опять ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,3 млрд рублей

Департамент экономразвития и инвестдеятельности Орловской области в четвертый раз объявил открытый конкурс по поиску подрядчика для строительства поликлиники №1 в облцентре. Начальная стоимость контракта — 1,33 млрд руб. Подать заявки можно до 4 августа, подведение итогов намечено на 7 августа. Это следует из информации на портале госзакупок.

До 19 ноября 2027 года победитель торгов должен будет разработать рабочую документацию, построить и обустроить здание поликлиники, смонтировать инженерные системы, оборудовать сети связи, выполнить благоустройство.

В марте конкурс по выбору подрядчика признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Начальная цена контракта составляла 1,35 млрд руб. В апреле были объявлены повторные торги, при этом начальную цену увеличили до 1,37 млрд руб. Были поданы две заявки на участие, но комиссия отклонила их как несоответствующие требованиям. Третий конкурс с начальной ценой в 1,33 млрд руб. должен был пройти 10 июля, но желающих принять в нем участие снова не нашлось.

Юрий Голубь