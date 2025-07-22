Скончался пострадавший при утренней атаке БПЛА в Белгородской области

В реанимации белгородской больницы скончался мирный житель, пострадавший при утренней атаке БПЛА на автомобиль на хуторе Леоновка Валуйского округа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, он находился в крайне тяжелом состоянии.

Изначально глава региона сообщал, что в результате удара ВСУ пострадали два человека. Они оба были доставлены в Валуйскую центральную райбольницу. Состояние второго пациента оценивалось как средней степени тяжести.

Алина Морозова