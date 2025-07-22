Братья Вороновы построят на месте ДК 50-летия Октября в Воронеже ЖК за 4 млрд

Воронежское ООО «СЗ Левый берег» Игоря и Алексея Вороновых начинает строительство жилого комплекса «Притяжение» на улице Ворошилова,19, где раньше располагался снесенный в 2022 году дворец культуры имени 50-летия Октября. Согласно проектной декларации, стоимость строительства составит 4,1 млрд руб. Генподрядчиком выступит ООО «Торгово-строительное предприятие “Воронеж строй комплекс”».

Проект предполагает возведение трех 25-этажных и двух 23-этажных домов. Общая площадь застройки — 69,1 тыс. кв. м. Предусмотрено 344 квартиры площадью от 38 до 155 кв. м. Объект будет оборудован пятью пассажирскими лифтами и 226 машино-местами. Во дворе будет по одной детской и спортивной площадке.

Участок под застройку площадью 22,7 тыс. кв. м находится в аренде у девелопера. Завершение строительства намечено на второй квартал 2028 года, передача ключей — на 30 июня того же года.

В марте ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» братьев Вороновых выиграло подряды на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Сомово и поликлиники в микрорайоне Боровое в облцентре. Согласно порталу госзакупок, общая сумма итоговых цен контрактов составляет 1,6 млрд руб.

Юрий Голубь