Три человека ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Белгородской области

Три человека, в том числе двое подростков 16 и 17 лет, пострадали из-за попадания украинского снаряда в частный дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки разрушен частный дом, из-под завалов удалось спасти мирную жительницу. У нее предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. У одного из несовершеннолетних тупая травма живота, у другого — рваная рана и перелом кисти.

Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ.

Кабира Гасанова