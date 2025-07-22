Департамент образования Липецка возглавит Евгений Таракановский

Председателем департамента образования Липецка с 23 июля станет Евгений Таракановский. Об этом сообщил мэр города Роман Ченцов в своем Telegram-канале. С октября 2019 года эту должность занимала Светлана Бедрова.

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Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Здание администрации Липецка

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Карьера господина Таракановского началась с должности учителя информатики в школе №50. Впоследствии он возглавил ее.

Светлана Бедрова назначена директором новой школы в микрорайоне «Елецкий». По словам господина Ченцова, в учебном заведении будут углубленно изучаться цифровые технологии и естественные науки. Также на базе учреждения откроется вторая городская Школа креативных индустрий, где учащиеся получат навыки дизайна, фото- и видеопроизводства, создания цифрового контента.

Кабира Гасанова