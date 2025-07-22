Известное ярославское архитектурное бюро заявило о банкротстве

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро "Европроект"» направило в арбитражный суд Ярославской области заявление о признании несостоятельным (банкротом). Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

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Компания была зарегистрирована в 2008 году, ее учредителем и руководителем является Дмитрий Чугай. ООО занималось строительством жилых и нежилых зданий. В частности, оно занималось строительством таких объектов как табачная фабрика «Гульбахар» и завод пластиковой тары в Ростове Великом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 89 млн руб (111 млн руб. в 2023-м), чистый убыток составил 50 млн руб. (40 млн руб. в 2023-м). Суд принял заявление архитектурного бюро, первое заседание назначено на 7 августа 2025 года.

Антон Голицын