Главные новости за 19 июля. Ростов-на-Дону и область.

Жители многоквартирных домов Ростовской области получили возможность оперативно связываться с аварийно-диспетчерскими службами через новую функцию мобильного приложения «Госуслуги.Дом».

В Ростовской области РЖД восстановили движение поездов на участке Лихая-Замчалово, где ночью произошел обрыв контактной сети после атаки украинских беспилотников. Через данный участок уже отправили десять составов. Пока идет восстановление электрических линий, поезда следуют на тепловозной тяге.

Министерство транспорта Ростовской области вместе с ГАИ отработают схему движения и установят дорожные знаки на ул. Луговой в Ростове. «Надо поставить знаки, запрещающие остановку, так, чтобы машины заезжали на парковку и не парализовали улицу. Установку знаков надо синхронизировать с открытием парковки и обязательно обеспечить электронную очередь на разгрузку», — поручил врио главы региона Юрий Слюсарь.

За неделю в Ростове-на-Дону составили 15 протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей, дети которых находились без присмотра возле водоемов. В городе было организовано 68 рейдовых мероприятий во всех районах Ростова-на-Дону. В них приняли участие 122 человека — представители межведомственных комиссий.

В центре Ростова-на-Дону в конце июля откроются 69 новых платных парковочных мест на ул. Восточной и ул. Обороны. Жители, проживающие по указанным адресам, смогут получить резидентское разрешение для бесплатной парковки.

В Ростовской области с 18 июля действуют увеличенные штрафы за неподчинение требованию сотрудников ДПС остановить автомобиль. Размер санкций вырос в разы — от 7 тыс. руб. до 10 тыс. руб. вместо прежних 500-800 руб.